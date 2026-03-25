Atelier du dimanche SALLE DES 3 PONTS Velars-sur-Ouche

Atelier du dimanche

SALLE DES 3 PONTS Place Osburg Velars-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:30:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Le Foyer Rural de Velars, en collaboration avec l’association TOUCOULEUR, organise un stage de danse africaine.

Il se déroulera le dimanche 12 avril de 09 heures 30 à 17 heures 00 à la salle des 3 ponts.

Ce stage, avec plusieurs ateliers, est ouvert à tous, débutant ou non.

Venez essayer

PROGRAMME:

LE MATIN: de 9h30 à 12h00:

– Atelier Montage de Djembé et Astuces.

Venez apprendre ou vous perfectionner, découvrir trucs et astuces, bichonner et monter votre instrument dans les règles de l’art avec Julien Bamboulan réparateur et percussionniste de renom, un atelier percutant de pépites à connaître.

Venez avec votre instrument, vos questions ou pas.. Julien saura partager, vous donner les bases », et bien plus tonique’ encore, vous claquera ses petits secrets.

ATTENTION cet atelier est limité à 10 personnes.

LE MATIN de 10h00 h à 12h30

-Atelier création de bijoux ethniques:

Animé par l’artiste et chorégraphe Agnès Sylvestre créatrice des bijoux »Couleurs de Perles

L’APRÈS-MIDI: de 14h00 à 17h00

Atelier Danse Libération Emotions et Danses Africaines avec deux intervenantes.

Zaza Son et Sabine vous feront vibrer, vous libérer, partager, avec leurs humours et leurs décontractions , par les pas simples symboliques dont ont le secret les danses ethniques traditionnelles. Une expérience »DuNCaNTesQue »de lâcher prise à vivre, accompagner bien sûr de percussionnistes Burgonds

Pour débutants ou confirmés, danseurs ou pas . .

SALLE DES 3 PONTS Place Osburg Velars-sur-Ouche 21370 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Atelier du dimanche

L’événement Atelier du dimanche Velars-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-03-25 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)