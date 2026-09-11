Atelier du ferblantier, Musée des arts décoratifs de l’Océan indien (MADOI), Saint-Louis

Informations pratiques

Atelier du ferblantier 19 et 20 septembre Musée des arts décoratifs de l’Océan indien (MADOI) La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T07:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Démonstration et initiation à la ferblanterie

Atelier mêlant démonstrations, transmission des gestes et découverte des objets lontan.

A chaque passage de visiteurs, le ferblantier réalisera des démonstrations de savoir-faire et présentera différentes techniques traditionnelles telles que la découpe, le martelage et le pilage du métal. Selon le format de l’atelier, les participants pourront également s’initier à certains gestes simples de la ferblanterie.

Faire découvrir, transmettre et valoriser le savoir-faire traditionnel de la ferblanterie réunionnaise, à travers la démonstration des gestes, l’initiation du public et la présentation d’objet lontan, afin de sensibiliser à la préservation de ce patrimoine artisanal.

Déroulé :

• Présentation du métier de ferblantier, de son histoire et de son importance dans la vie quotidienne à La Réunion.

• Présentation et explication des usages d’objets traditionnels tels que la lampe à pétrole, l’arrosoir, la grègue, ou encore le bougeoir.

• Réalisation au fil des passages des visiteurs, de démonstrations de différentes techniques : découpe, martelage et pliage du métal.

• Initiation, selon les conditions de sécurité et le temps disponible, le visiteur s’initie à quelques gestes simples de la ferblanterie, sur un petit élément en métal ou une pièce test.

• Echange et transmission autour des outils, des techniques, des usages anciens.

Musée des arts décoratifs de l’Océan indien (MADOI) 17a Chemin Maison Rouge, 97450 Saint-Louis, France Saint-Louis 97450 La Réunion La Réunion 0262912430 https://museesreunion.fr/madoi Le domaine est voué à la production de café dès 1724. Cette culture perdure jusque vers 1860, mais est progressivement remplacée par celle de la canne à sucre à partir du premier tiers du XIXe siècle. Une unité de production de sucre est alors construite et la production de sucre cesse au tout début du XXe siècle. Les bâtiments de l’usine construits en contrebas de la maison principale avoisinent la forge domestique et les écuries. La sucrerie appartient à une séquence distributive qui est restée inchangée malgré le changement de vocation du domaine : les fonction sont étagées le long de l’allée principale qui monte à la maison en traversant successivement une zone d’habitat peu organisée (« kan » des esclaves, puis des engagés) , puis une zone de production (argamasse pour le café, puis usine pour le sucre).

Démonstration et initiation à la ferblanterie