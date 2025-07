ATELIER DU GRAIN A LA FARINE Moulin neuf Vigneux-de-Bretagne

Moulin neuf 81, Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : 9 – 9 – EUR

Début : 2025-07-18

fin : 2025-08-01

2025-07-18 2025-07-22 2025-08-01 2025-08-22

Atelier pédagogique sur le thème de la fabrication de à la farine au Moulin.

Réservation obligatoire .

Moulin neuf 81, Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 14 51 ecomuseeruralvigneuxdebretagne@gmail.com

English :

Educational workshop on the theme of the manufacture of flour at the Mill.

German :

Pädagogischer Workshop zum Thema Mehlherstellung in der Mühle.

Italiano :

Un laboratorio didattico su come si produce la farina al Mulino.

Espanol :

Taller didáctico sobre la fabricación de harina en el molino.

