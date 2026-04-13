Atelier du Management Durable de Genève, Maison de l’Avenir, Genève

Atelier du Management Durable de Genève 16 avril et 25 juin Maison de l’Avenir

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T09:00:00+02:00 – 2026-04-16T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-25T09:00:00+02:00 – 2026-06-25T18:00:00+02:00

Suite à la journée du jeudi 19 février 2026 à propos des Global Impact Projects, l’association Geneva Forum continue les ateliers tous les mois sur plusieurs sites à Genève.

Ateliers du Management Durable à Genève:

Pour transformer l’élan du Forum de Décembre 2025 en dynamique opérationnelle, le Geneva Forum organise une journée d’atelier par mois. Les prochaines dates sont le vendredi 27 mars, le jeudi 16 avril, le jeudi 21 mai et le jeudi 25 juin 2026.

Appel :

Nous invitons les organisations, institutions, entreprises, fondations et acteurs présents à rejoindre les Global Impact Projects comme parties prenantes selon des modalités à définir ensemble.

Objectif :

Avancer les Global Impact Projects, projets transversaux et inter-silos, depuis l’intention jusqu’à l’esquisse structurée, puis vers des livrables suffisamment solides pour déclencher des engagements à divers niveaux publics et privés (partenariats, financement, mandats).

Ces projets portent l’ambition de contribuer à la relance de la Genève Internationale.

Maison de l’Avenir Rue fendt 1 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « link », « value »: « https://geneva-forum.com/Geneva-Sustainable-Management-Workshops.html?lang=fr »}]

Global Impact Projects : quand la Genève Internationale passe de la douleur à l’action. Une fois par mois, récupérez compétence et réseaux et avancez sur le développement d’affaires.

Geneva Forum