Atelier du matrimoine et patrimoine Sceaux périlleux

69 Boulevard Jacques Faucheux Fougères Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-20 10:30:00

fin : 2026-02-27

2026-02-20 2026-02-27

Pour imposer son empreinte en bas d’un document important, quoi de mieux qu’un beau sceau en cire ? De toutes les formes et de toutes les couleurs, viens découvrir ces curiosités du Moyen Âge et repars avec ton propre sceau personnalisé.

L’animation est à 10h30 pour les 4-6 ans et à 14h30 pour les 7-10 ans 10 enfants maximum par créneau. .

69 Boulevard Jacques Faucheux Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 07 46 06 75

