Atelier du matrimoine et patrimoine Sceaux périlleux Fougères vendredi 20 février 2026.
69 Boulevard Jacques Faucheux Fougères Ille-et-Vilaine
Début : 2026-02-20 10:30:00
fin : 2026-02-27
2026-02-20 2026-02-27
Pour imposer son empreinte en bas d’un document important, quoi de mieux qu’un beau sceau en cire ? De toutes les formes et de toutes les couleurs, viens découvrir ces curiosités du Moyen Âge et repars avec ton propre sceau personnalisé.
L’animation est à 10h30 pour les 4-6 ans et à 14h30 pour les 7-10 ans 10 enfants maximum par créneau. .
