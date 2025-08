Atelier du mercredi | à la manière d’un mangaka Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

UN MOMENT CRÉATIF, COLORÉ ET FUN POUR TOUS LES JEUNES MORDUS DE MANGA !



Dans le cadre du festival Les Mordus du manga, la bibliothèque t’invite à une présentation des titres de la sélection 2025/2026 et à un atelier pour dessiner ton personnage de manga favori… en grand, et en couleurs !

Accompagné·e par les bibliothécaires, tu donneras vie à ton personnage sur les vitres de la bibliothèque !

Mercredi 10 septembre | 14h

Sur inscription à partir de 7 ans

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heurejoyeusesaintseverin https://www.facebook.com/heurejoyeusesaintseverin