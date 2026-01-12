Atelier du mercredi dessous de gobelet Saint-Dizier
Atelier du mercredi dessous de gobelet
Musée Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-21
2026-01-21
Tout public
En s’inspirant des portraits de François Ier et de la collection de dessous de verre présentée au sein de l’exposition temporaire, les participants sont amenés à décorer leur propre dessous de tasse. De 8 à 14 ans. .
Musée Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 50
