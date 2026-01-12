Atelier du mercredi dessous de gobelet Saint-Dizier

Atelier du mercredi dessous de gobelet

Musée Saint-Dizier Haute-Marne

En s’inspirant des portraits de François Ier et de la collection de dessous de verre présentée au sein de l’exposition temporaire, les participants sont amenés à décorer leur propre dessous de tasse. De 8 à 14 ans. .

