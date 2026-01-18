Atelier du Mercredi fermentation Saint-Dizier
Atelier du Mercredi fermentation Saint-Dizier mercredi 18 février 2026.
Atelier du Mercredi fermentation
Musée Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Tout public
Explore le processus de fermentation en créant une boisson pétillante à base d’eau. Attention, chaque participant doit amener une bouteille (en verre ou en plastique) pour repartir avec sa boisson ! .
Musée Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 50
