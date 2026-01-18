Atelier du Mercredi fermentation Saint-Dizier

Atelier du Mercredi fermentation

Musée Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Tout public

Explore le processus de fermentation en créant une boisson pétillante à base d’eau. Attention, chaque participant doit amener une bouteille (en verre ou en plastique) pour repartir avec sa boisson ! .

Musée Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 50

