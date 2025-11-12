Atelier du Mercredi : mosaïque Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier

Musée de Saint-Dizier
17 rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier
Haute-Marne Grand Est
03 25 07 31 50
http://musee.saint-dizier.fr/
musee@mairie-saintdizier.fr

A partir des motifs présents dans les collections du Musée, les participants réalisent leur propre mosaïque, tesselle après tesselle.