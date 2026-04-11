Atelier du Mercredi perle méro Saint-Dizier
Atelier du Mercredi perle méro Saint-Dizier mercredi 15 avril 2026.
Saint-Dizier
Atelier du Mercredi perle méro
Musée Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Tout public
Après la découverte de véritables bijoux mérovingiens, la médiatrice montre différents modèles de colliers de perles et les participants fabriquent leur propre bijou inspiré des collections du Musée. Pour les enfants de 8 à 14 ans. Sur inscription. .
Musée Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 50
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English :
L’événement Atelier du Mercredi perle méro Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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