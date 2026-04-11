Saint-Dizier

Atelier du Mercredi perle méro

Musée Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Tout public

Après la découverte de véritables bijoux mérovingiens, la médiatrice montre différents modèles de colliers de perles et les participants fabriquent leur propre bijou inspiré des collections du Musée. Pour les enfants de 8 à 14 ans. Sur inscription. .

Musée Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 50

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English :

L’événement Atelier du Mercredi perle méro Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne