Atelier du mercredi | String art Rue Docteur Henri Dignac Égletons

Atelier du mercredi | String art

Rue Docteur Henri Dignac Bibliothèque Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Réalisez des motifs colorés grâce à la technique du string art.

Gratuit. Pour les 6-11 ans.

Bibliothèque Municipale Réservation obligatoire au 05.55.93.99.92 ou bibliotheque@mairie-egletons.fr .

Rue Docteur Henri Dignac Bibliothèque Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 92

English :

L’événement Atelier du mercredi | String art Égletons a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières