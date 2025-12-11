Atelier du mercredi | String art Rue Docteur Henri Dignac Égletons

Rue Docteur Henri Dignac Bibliothèque Égletons Corrèze

Réalisez des motifs colorés grâce à la technique du string art.
Gratuit. Pour les 6-11 ans.
Bibliothèque Municipale Réservation obligatoire au 05.55.93.99.92 ou bibliotheque@mairie-egletons.fr   .

Rue Docteur Henri Dignac Bibliothèque Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 92 

