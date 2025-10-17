Atelier du Mercredi : vitraux Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier

Atelier du Mercredi : vitraux Mercredi 17 décembre, 13h45 Musée de Saint-Dizier Haute-Marne

Entrée gratuite, sur inscription.

Début : 2025-12-17T13:45:00+01:00 – 2025-12-17T15:00:00+01:00

Fin : 2025-12-17T13:45:00+01:00 – 2025-12-17T15:00:00+01:00

Musée de Saint-Dizier 17 rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Centre-Ville Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 50 http://musee.saint-dizier.fr/

Inspiré par l’exposition temporaire et les vitraux publicitaires du XXème siècle, cet atelier est l’occasion pour les enfants de réaliser leur propre « vitrail » avec du calque et du papiers colorés.