Atelier du MUDO Vacances de printemps Beauvais

Atelier du MUDO Vacances de printemps

1 Rue du Musée Beauvais Oise

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 14:30:00

fin : 2026-04-24 16:30:00

Date(s) :

2026-04-24

En famille ou entre amis, explorez les collections du musée ou l’exposition temporaire accompagnés d’une médiatrice. À l’issue de la visite, un atelier vous est proposé.

POUR LES ENFANTS ET LES ADULTES

> Vendredi 24 avril de 14h30 à 16h30

Peinture à l’ancienne

La recette semble simple prenez un jaune d’oeuf, mélangez-le à un peu d’eau et ajoutez des pigments réduits en poudre. A la manière des maîtres anciens, fabriquez vos couleurs et lancez-vous dans la réalisation de votre peinture.

Tout public à partir de 7 ans |

5€ pour les enfants, 10€ pour les adultes (5€ pour le 2e adulte accompagnateur)

En famille ou entre amis, explorez les collections du musée ou l’exposition temporaire accompagnés d’une médiatrice. À l’issue de la visite, un atelier vous est proposé.

POUR LES ENFANTS ET LES ADULTES

> Vendredi 24 avril de 14h30 à 16h30

Peinture à l’ancienne

La recette semble simple prenez un jaune d’oeuf, mélangez-le à un peu d’eau et ajoutez des pigments réduits en poudre. A la manière des maîtres anciens, fabriquez vos couleurs et lancez-vous dans la réalisation de votre peinture.

Tout public à partir de 7 ans |

5€ pour les enfants, 10€ pour les adultes (5€ pour le 2e adulte accompagnateur) .

1 Rue du Musée Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 40 50 mediation@mudo.oise.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With family or friends, explore the museum’s collections or the temporary exhibition accompanied by a mediator. At the end of the visit, a workshop is offered.

FOR CHILDREN AND ADULTS

> Friday, April 24, 2:30 to 4:30 pm

Old-fashioned painting

The recipe seems simple: take an egg yolk, mix it with a little water and add powdered pigments. In the manner of the old masters, make your own colors and start painting.

Open to all ages 7 and up

5? for children, 10? for adults (5? for 2nd accompanying adult)

L’événement Atelier du MUDO Vacances de printemps Beauvais a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis