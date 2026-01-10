Atelier du naturopathe le sommeil Salle des associations Bavent
Atelier du naturopathe le sommeil Salle des associations Bavent vendredi 27 mars 2026.
Atelier du naturopathe le sommeil
Salle des associations Rue de la petite justice Bavent Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 18:00:00
fin : 2026-03-27 20:00:00
Date(s) :
2026-03-27
L’association Normandie Colibries vous propose cet atelier relaxation orienté sur le sommeil.
L’association Normandie Colibries vous propose cet atelier orienté sur le sommeil. Un moment de bien-être pour prendre soin de vous.
Inscription obligatoire. .
Salle des associations Rue de la petite justice Bavent 14860 Calvados Normandie colibries.normandie@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier du naturopathe le sommeil
The Normandie Colibries association offers this relaxation workshop focusing on sleep.
L’événement Atelier du naturopathe le sommeil Bavent a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Normandie Pays d’Auge