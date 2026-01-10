Atelier du naturopathe le sommeil Salle des associations Bavent

Atelier du naturopathe le sommeil

Salle des associations Rue de la petite justice Bavent Calvados

Début : 2026-03-27 18:00:00

fin : 2026-03-27 20:00:00

2026-03-27

L’association Normandie Colibries vous propose cet atelier relaxation orienté sur le sommeil.

Inscription obligatoire. .

Salle des associations Rue de la petite justice Bavent 14860 Calvados Normandie colibries.normandie@gmail.com

English : Atelier du naturopathe le sommeil

The Normandie Colibries association offers this relaxation workshop focusing on sleep.

