Atelier du Neez Des fourmis dans les mains avenue du 18 juin 1940 Jurançon

On les qualifie de chanteurs, rockeurs, valseurs, rêveurs. Originaux, culottés, déconcertants, mélangeurs, lyriques, atypiques, ce groupe ressemble à une cour d’école, avec des musiciens et des musiciennes qui ne veulent pas dormir.

Souvenez vous, le groupe Les Fourmis dans les Mains s’était produit en trio à l’Atelier du Neez, en 2017. Nous les retrouvons sept ans plus tard dans une formation à 7 musiciens-chanteurs. Pour leur nouvel album Frontales, ils investissent les sonorités du monde frôlant même les musiques urbaines.

Ce concert constituera un premier partenariat avec le Festival Poésie dans les Chais qui en fera son concert de clôture. .

