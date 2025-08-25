Atelier du Neez Gilad Hekselman Trio avenue du 18 juin 1940 Jurançon

Atelier du Neez Gilad Hekselman Trio

avenue du 18 juin 1940 L’Atelier du Neez Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

2026-04-24

Durée 1h40 À partir de 10 ans

À l’occasion de son 10ᵉ anniversaire, l’association Tonnerre de Jazz a choisi de réinviter Gilad Hekselman, accueilli à l’Atelier du Neez en 2017. Guitariste talentueux et sympathique, Gilad passionne et inspire de nombreux guitaristes de sa génération.

Virtuose de la guitare, il n’en fait pas étalage, et son sens naturel de la mélodie suffit à enchanter tous les publics. En sortant son nouvel album Downhill From Here, il réalise un rêve celui de jouer avec la plus prestigieuse rythmique actuelle.

Avec Larry Grenadier à la contrebasse et Marcus Gilmore à la batterie, ce trio constitue un véritable All Stars à lui tout seul ! .

avenue du 18 juin 1940 L’Atelier du Neez Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 19 70 billetterie@ville-jurancon.fr

