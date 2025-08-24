Atelier du Neez Les frères Jacquard avenue du 18 juin 1940 Jurançon

Atelier du Neez Les frères Jacquard avenue du 18 juin 1940 Jurançon vendredi 13 mars 2026.

Atelier du Neez Les frères Jacquard

avenue du 18 juin 1940 L’Atelier du Neez Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Durée 1h40 À partir de 10 ans

Les Frères Jacquard, trio de musiciens chanteurs improbables, proposent un spectacle mêlant musique et humour, performances vocales et improvisations théâtrales, élégance vestimentaire et extravagance assumée. Experts en détournement et spécialistes du mash-up, ils redonnent des couleurs aux chansons populaires souvent ringardisées en leur offrant un nouvel écrin mélodique.

Toujours impeccables dans leurs costumes de Tergal, ils forment la combinaison ultime d’une médecine ambulatoire pour les grands blessés du répertoire de la variété internationale.

Pour ceux qui suivent l’émission la France a un Incroyable Talent, les Frères Jacquard ont été jusqu’en finale ! .

avenue du 18 juin 1940 L’Atelier du Neez Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 19 70 billetterie@ville-jurancon.fr

English : Atelier du Neez Les frères Jacquard

German : Atelier du Neez Les frères Jacquard

Italiano :

Espanol : Atelier du Neez Les frères Jacquard

L’événement Atelier du Neez Les frères Jacquard Jurançon a été mis à jour le 2025-08-24 par OT Pau