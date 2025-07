Atelier du Neez Saison 2025/2026 avenue du 18 juin 1940 Jurançon

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-09-27

fin : 2026-05-22

2025-09-27

Préparez-vous à vivre une saison pleine d’émotions et de découvertes ! Des spectacles drôles, poétiques ou engagés vous attendent, entre musique du monde, théâtre revisité et créations pour petits et grands. Vibrez avec Des Fourmis dans les Mains, riez avec Le Dîner de cons, laissez-vous surprendre par l’univers de Watt ou Radium Mania, et voyagez avec Saodaj ou le Shubiao Quartet. Du jazz, de la danse, de l’impro, du burlesque… il y en a pour tous les goûts ! .

avenue du 18 juin 1940 L’Atelier du Neez Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 19 70 billetterie@ville-jurancon.fr

L’événement Atelier du Neez Saison 2025/2026 Jurançon a été mis à jour le 2025-07-24 par OT Pau