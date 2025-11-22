Atelier du Neez Saodaj avenue du 18 juin 1940 Jurançon

Atelier du Neez Saodaj avenue du 18 juin 1940 Jurançon samedi 22 novembre 2025.

Atelier du Neez Saodaj

avenue du 18 juin 1940 L’Atelier du Neez Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Durée 1h20 À partir de 12 ans

Saodaj trace sa route depuis une décennie entre tradition et modernité. La poésie engagée du groupe aborde des thèmes fondamentaux comme la soif de justice, la lutte pour la liberté, le devoir de mémoire et la transmission. Leur musique émancipée et vagabonde est amoureuse du maloya.

À travers leur nouvel album Lodèr la vi, le groupe propose une ode aux naissances qui nous métamorphosent, aux voyages hors des sentiers battus, à nos vivants et nos morts, en gardant toujours l’amour en ligne de mire.

Ce concert est accueilli en coréalisation avec les ACP Concerts, avec qui l’Atelier du Neez s’associe pour la première fois. .

avenue du 18 juin 1940 L’Atelier du Neez Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 19 70 billetterie@ville-jurancon.fr

English : Atelier du Neez Saodaj

German : Atelier du Neez Saodaj

Italiano :

Espanol : Atelier du Neez Saodaj

L’événement Atelier du Neez Saodaj Jurançon a été mis à jour le 2025-08-24 par OT Pau