Atelier du Neez Shubiao Quartet avenue du 18 juin 1940 Jurançon

avenue du 18 juin 1940 L’Atelier du Neez Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Durée 1h40 À partir de 10 ans

Shubiao Quartet revisite aujourd’hui les morceaux traditionnels des peuples nomades d’Asie centrale et s’approprie les thèmes de prédilection de leurs bardes louanges à la Nature, au mode de vie pastoral, à la terre natale, aux liens familiaux, ainsi qu’aux grandes épopées des empires glorieux.

Les voix se mêlent, se tissent et font surgir en nous le sentiment épique et la grande émotion. La légèreté des harmoniques sifflant comme le vent rencontre la profondeur tellurique des bourdons. Les rythmes fougueux de la transe nous emportent dans une danse animée. .

avenue du 18 juin 1940 L’Atelier du Neez Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 19 70 billetterie@ville-jurancon.fr

