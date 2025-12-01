Atelier du Neez Tanka Silencio avenue du 18 juin 1940 Jurançon

avenue du 18 juin 1940 L’Atelier du Neez Jurançon Pyrénées-Atlantiques

2025-12-19

Durée: 45 min Jeune public et famille À partir de 7 ans

La capsule de sauvetage qui dérive à travers le cosmos est salement endommagée. À son bord, la seule rescapée tente comme elle peut de diriger l’appareil. Affaiblie, elle éclate en sanglots et, dans un geste de désespoir et de rage, frappe le tableau de bord. Sous l’effet du choc, un radar se réactive et signale la proximité d’une planète inconnue dont l’environnement semble hospitalier.

Une bande originale surprenante, créée par Sébastien Capazza et Sarah Auvray à partir d’un vaste instrumentarium. Une musique influencée par le post-rock, les musiques traditionnelles asiatiques, répétitives ou encore le free jazz.

Ouverture des réservations le 18 novembre sur la billetterie en ligne .

avenue du 18 juin 1940 L’Atelier du Neez Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 19 70 billetterie@ville-jurancon.fr

