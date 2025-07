Atelier du parfait petit fermier à la ferme du Hexe Hoft Bouxwiller

Rue du Bastberg Bouxwiller Bas-Rhin

Début : Mercredi 2025-07-29 08:00:00

fin : 2025-07-30 11:00:00

2025-07-29 2025-07-30

Venez vivre une expérience ludique et unique de soins aux animaux à la ferme du Hexe Hoft, un endroit merveilleux situé au pied du Bastberg.

Ludique et utile, le jardinage est une activité qui plaît aux petits comme aux grands !

Afin de leur offrir une chance d’avoir la main verte dès le plus jeune âge, cet atelier est une manière simple et amusante de leur faire découvrir l’univers du jardinage

Apprentissage du vocabulaire

Reconnaissance des plantes, des outils, des auxiliaires ou nuisibles du jardinier…

Activités manuelles semer, arroser, entretenir les plantes, récolter les fruits et légumes

Education sur le lien entre l’environnement et l’alimentation

Et pourquoi pas goûter une framboise ou une tomate du potager ? .

Rue du Bastberg Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 6 01 05 39 84 hexehoft@gmail.com

English :

Come and enjoy a fun and unique animal care experience at the Hexe Hoft farm, a wonderful place at the foot of the Bastberg.

German :

Erleben Sie eine spielerische und einzigartige Tierpflege auf dem Bauernhof Hexe Hoft, einem wunderbaren Ort am Fuße des Bastbergs.

Italiano :

Venite a vivere un’esperienza divertente e unica di cura degli animali alla fattoria Hexe Hoft, un luogo meraviglioso situato ai piedi del Bastberg.

Espanol :

Venga a disfrutar de una experiencia divertida y única de cuidado de animales en la granja Hexe Hoft, un lugar maravilloso situado a los pies del Bastberg.

L’événement Atelier du parfait petit fermier à la ferme du Hexe Hoft Bouxwiller a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre