Atelier du partage machine à coudre – la Récréa’thiv Thiviers, 17 juin 2025 14:00, Thiviers.

Dordogne

Atelier du partage machine à coudre la Récréa’thiv avenue de la gare Thiviers Dordogne

Début : 2025-06-17 14:00:00

fin : 2025-06-17 17:00:00

2025-06-17

Venez apprendre à prendre en main votre machine à coudre, à la nettoyer.

Mais aussi les basiques de la couture pour les débutants!

L’idée est d’apprendre ensemble afin de devenir plus autonome!

Danielle et Jo seront là pour vous guider!

Tout le monde est bienvenu, accessible aux débutants. .

la Récréa’thiv avenue de la gare

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 05 63 16 larecreathiv@gmail.com

English : Atelier du partage machine à coudre

Come and learn how to operate and clean your sewing machine.

But also the basics of sewing for beginners!

The idea is to learn together to become more independent!

Danielle and Jo will be there to guide you!

German : Atelier du partage machine à coudre

Lernen Sie, wie Sie Ihre Nähmaschine bedienen und reinigen können.

Aber auch die Grundlagen des Nähens für Anfänger!

Die Idee ist, gemeinsam zu lernen, um unabhängiger zu werden!

Danielle und Jo werden dich anleiten!

Italiano :

Venite a imparare come utilizzare e pulire la vostra macchina da cucire.

Ma anche le basi del cucito per i principianti!

L’idea è quella di imparare insieme e diventare più indipendenti!

Danielle e Jo saranno lì per guidarvi!

Espanol : Atelier du partage machine à coudre

Ven y aprende a manejar y limpiar tu máquina de coser.

¡Pero también los fundamentos de la costura para principiantes!

La idea es aprender juntos y ser más independientes

¡Danielle y Jo estarán allí para guiarte!

L’événement Atelier du partage machine à coudre Thiviers a été mis à jour le 2025-05-21 par Isle-Auvézère