Atelier du patrimoine Carnet de voyage 8-12 ans Place André Counord Château-Gontier-sur-Mayenne mercredi 18 février 2026.
Place André Counord Office de tourisme Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-02-18 14:30:00
fin : 2026-02-25 16:30:00
2026-02-18 2026-02-25
Découvre l’histoire du voyage autour du monde du navire La Coquille, réalisé entre 1822 et 1825.
Comme les naturalistes du XIXe siècle, observe les espèces et à ton tour imagine la rencontre avec un animal étonnant et inconnu.
Carnet de voyage
Matelot, vous embarquez à bord de La Coquille pour un long voyage !
Votre objectif dessiner la faune et la flore que nous allons découvrir.
Etes-vous prêt pour cette mission de reconnaissance en tant que peintre dessinateur ?
Les mercredis 18 et 25 février
De 14h30 à 16h30
A l’Office de Tourisme .
Place André Counord Office de tourisme Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 42 74 tourisme@sud-mayenne.com
