Place André Counord Office de tourisme Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 10:30:00
fin : 2026-02-18 12:00:00
Date(s) :
2026-02-18 2026-02-25
Découvre l’histoire du voyage autour du monde du navire La Coquille, réalisé entre 1822 et 1825.
Comme les naturalistes du XIXe siècle, observe les espèces et à ton tour imagine la rencontre avec un animal étonnant et inconnu.
Drôles de bêtes
Points noirs, tâches vertes et rayures jaunes… Toutes les formes et les couleurs sont dans la nature.
Pars à la découverte d’animaux exotiques. Utilise-les pour créer de drôles de bêtes.
Les mercredis 18 et 25 février
De 10h30 à 12h
A l’Office de Tourisme .
Place André Counord Office de tourisme Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 42 74 tourisme@sud-mayenne.com
English :
Heritage Workshop 5-7 years
