Atelier du patrimoine Drôles de bêtes 5-7 ans

Place André Counord Office de tourisme Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 10:30:00

fin : 2026-02-18 12:00:00

Date(s) :

2026-02-18 2026-02-25

Atelier du Patrimoine 5-7 ans

Découvre l’histoire du voyage autour du monde du navire La Coquille, réalisé entre 1822 et 1825.

Comme les naturalistes du XIXe siècle, observe les espèces et à ton tour imagine la rencontre avec un animal étonnant et inconnu.

Atelier du Patrimoine 5-7 ans

Drôles de bêtes

Points noirs, tâches vertes et rayures jaunes… Toutes les formes et les couleurs sont dans la nature.

Pars à la découverte d’animaux exotiques. Utilise-les pour créer de drôles de bêtes.

Les mercredis 18 et 25 février

De 10h30 à 12h

A l’Office de Tourisme .

Place André Counord Office de tourisme Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 42 74 tourisme@sud-mayenne.com

English :

Heritage Workshop 5-7 years

