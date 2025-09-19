ATELIER DU PATRIMOINE « LA BRIQUETERIE » Camp de la transportation Saint-Laurent-du-Maroni

ATELIER DU PATRIMOINE « LA BRIQUETERIE » Camp de la transportation Saint-Laurent-du-Maroni vendredi 19 septembre 2025.

ATELIER DU PATRIMOINE « LA BRIQUETERIE » Vendredi 19 septembre, 09h00, 10h40 Camp de la transportation

Réservation sur inscription. Places limitées à 2 classes par créneau – à partir du cycle 3

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T15:30:00

Fin : 2025-09-19T15:40:00 – 2025-09-19T17:00:00

Venez découvrir, à travers cet atelier de pratique artistique, l’histoire de la brique en Guyane française. Ce produit, qui à l’époque était fabriqué à partir de ressources naturelles et locales, que l’on retrouve aujourd’hui encore dans l’un des quartiers les plus anciens de la ville de Saint-Laurent du Maroni dit « quartier officiel ». A l’aide des connaissances d’un agent du pôle patrimoine, vous repartirez avec une création 100% naturelle ainsi qu’un nouveau savoir-faire.

Camp de la transportation Saint-Laurent du Maroni Saint-Laurent-du-Maroni 97320 Guyane [{« type »: « email », « value »: « ciap.slm@aintlaurentdumaroni.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0694424299 »}]

Venez découvrir, à travers cet atelier de pratique artistique, l’histoire de la brique en Guyane française. Ce produit, qui à l’époque était fabriqué à partir de ressources naturelles et locales, que…

Ville de Saint-Laurent du Maroni