Atelier du patrimoine Le Trésor Perdu Place André Counord Château-Gontier-sur-Mayenne
Atelier du patrimoine Le Trésor Perdu Place André Counord Château-Gontier-sur-Mayenne dimanche 5 avril 2026.
Atelier du patrimoine Le Trésor Perdu
Place André Counord Office de tourisme Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 15:00:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Animation du patrimoine En famille dès 5 ans
LE TRÉSOR PERDU
Fripouille le lapin a disparu ! Il a caché les 6 œufs en or, essentiels à la fabrication du chocolat. Fripouille est malin. Il adore les jeux et les énigmes. Sois rusé et tente de retrouver les œufs magiques pour sauver Pâques ! Si tu y parviens, une récompense t’attendra !
Dimanche 5 avril 2026 à 15h
5€ enfant (adulte gratuit)
Sur réservation à l’Office de Tourisme au 02 43 70 42 74 .
Place André Counord Office de tourisme Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 42 74
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English :
Heritage activities For families aged 5 and over
L’événement Atelier du patrimoine Le Trésor Perdu Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-03-10 par SUD MAYENNE