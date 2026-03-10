Atelier du patrimoine Le Trésor Perdu Place André Counord Château-Gontier-sur-Mayenne

Atelier du patrimoine Le Trésor Perdu

Place André Counord Office de tourisme Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 15:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Animation du patrimoine En famille dès 5 ans

LE TRÉSOR PERDU

Fripouille le lapin a disparu ! Il a caché les 6 œufs en or, essentiels à la fabrication du chocolat. Fripouille est malin. Il adore les jeux et les énigmes. Sois rusé et tente de retrouver les œufs magiques pour sauver Pâques ! Si tu y parviens, une récompense t’attendra !

Dimanche 5 avril 2026 à 15h

5€ enfant (adulte gratuit)

Sur réservation à l’Office de Tourisme au 02 43 70 42 74 .

Place André Counord Office de tourisme Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 42 74

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English :

Heritage activities For families aged 5 and over

L’événement Atelier du patrimoine Le Trésor Perdu Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-03-10 par SUD MAYENNE