Atelier du Petit Fermier Sainte Christine Benet

Atelier du Petit Fermier

Sainte Christine La Ferme du Marais poitevin Benet Vendée

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-07-07 09:30:00

fin : 2025-08-04 11:30:00

Date(s) :

2025-07-07 2025-07-08 2025-07-09 2025-07-10 2025-07-11 2025-07-13 2025-07-14 2025-07-15 2025-07-16 2025-07-17 2025-07-18 2025-07-20 2025-07-21 2025-07-22 2025-07-23 2025-07-24 2025-07-25 2025-07-27 2025-07-28 2025-07-29

Pour faire vivre aux petits et grands la vie d’une ferme au quotidien !

Animation pour les familles l’Atelier du Petit Fermier.

Venez découvrir les races locales: baudets du Poitou, brebis Solognotes, poules de Marans et leurs poussins, oies et oisons, ainsi que les lapins-chèvres!

Soins, câlins, et découvertes seront au rendez-vous!

2 heures.

Réservation indispensable dans la limite des places disponibles.

Réservations en ligne possible.

tenue et chaussures adaptées

Aussi disponible en format « Spécial Tribu » .

Sainte Christine La Ferme du Marais poitevin Benet 85490 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 98 38 contact@lafermedumaraispoitevin.fr

English :

To let young and old experience the daily life of a farm!

German :

Um Groß und Klein das tägliche Leben auf einem Bauernhof erleben zu lassen!

Italiano :

Per far vivere a grandi e piccini la vita quotidiana di una fattoria!

Espanol :

Para que pequeños y mayores experimenten la vida cotidiana de una granja

