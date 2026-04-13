Atelier du piment, L’atelier du Piment, Espelette

Atelier du piment 5 et 6 juin L’atelier du Piment Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Bienvenue à l’Atelier du Piment à Espelette au Pays-Basque ! Partez à la rencontre d’une famille de pimentiers basques à l’Atelier du Piment. Votre visite débutera dans un champ de piment. Après un parcours ludique et initiatique autour de la culture et de la production du Piment d’Espelette, votre visite se terminera par une dégustation de nos produits pimentés et autres délices du terroir qui réveilleront vos papilles. Le Piment d’Espelette n’aura plus de secret pour vous ! Mettez du piment dans vos vacances, visitez l’atelier !

L’atelier du Piment Atelier du Piment, Elizaldeko Bidea 64250, Espelette Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 59 93 90 21 »}]

Après un parcours ludique et initiatique autour de la culture et de la production du Piment d’Espelette,venez déguster !

DR