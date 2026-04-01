Atelier Du plastique aux dauphins Fanny Verpoote et Margot Liets Salle Darmante au dessus des Halles Soorts-Hossegor
Atelier Du plastique aux dauphins Fanny Verpoote et Margot Liets Salle Darmante au dessus des Halles Soorts-Hossegor samedi 18 avril 2026.
Soorts-Hossegor
Atelier Du plastique aux dauphins Fanny Verpoote et Margot Liets
Salle Darmante au dessus des Halles 50 Avenue Jean Roger Sourgen Soorts-Hossegor Landes
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18 15:00:00
Date(s) :
2026-04-18 2026-06-20
Plonge dans une aventure magique au cœur de l’océan jeux, défis, découvertes et créations artistiques.
Proposé par l’association Save la Mermaid.
Plonge dans une aventure magique au cœur de l’océan jeux, défis, découvertes et créations artistiques pour percer le mystère du plastique et protéger les dauphins. Un atelier immersif où chaque enfant devient un héros de la mer…ou une Mermaid prêt à devenir un gardien de l’océan.
Réservé au moins de 18 ans.
Proposé par l’association Save la Mermaid.
*L’atelier du 18 avril sera assuré par Fanny Verpoote uniquement.
Le 18 avril de 14h à 15h.
Le 20 juin de 14h à 15h. .
Salle Darmante au dessus des Halles 50 Avenue Jean Roger Sourgen Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 79 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Du plastique aux dauphins Fanny Verpoote et Margot Liets
Dive into a magical adventure in the heart of the ocean: games, challenges, discoveries and artistic creations.
Presented by Save la Mermaid.
L’événement Atelier Du plastique aux dauphins Fanny Verpoote et Margot Liets Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Hossegor
À voir aussi à Soorts-Hossegor (Landes)
- PÉDEBERT FEST 2026 Parking Deus & Hermano Soorts-Hossegor 18 avril 2026
- Pistes cyclables Soorts-Hossegor Landes 1 mai 2026
- Circuit vélo passant par le port et le centre ville de Capbreton Soorts-Hossegor Landes 1 mai 2026
- Swimrun Côte Sud Landes 2026 Soorts-Hossegor 1 mai 2026
- Atelier La Fresque des nouveaux récits Pour créer une société différente, il faut déjà l’imaginer office de tourisme Soorts-Hossegor 2 mai 2026