Atelier Du plastique aux dauphins Fanny Verpoote et Margot Liets Salle Darmante au dessus des Halles Soorts-Hossegor

Soorts-Hossegor

Atelier Du plastique aux dauphins Fanny Verpoote et Margot Liets

Salle Darmante au dessus des Halles 50 Avenue Jean Roger Sourgen Soorts-Hossegor Landes

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18 15:00:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-06-20

Plonge dans une aventure magique au cœur de l’océan jeux, défis, découvertes et créations artistiques.

Proposé par l’association Save la Mermaid.

Plonge dans une aventure magique au cœur de l’océan jeux, défis, découvertes et créations artistiques pour percer le mystère du plastique et protéger les dauphins. Un atelier immersif où chaque enfant devient un héros de la mer…ou une Mermaid prêt à devenir un gardien de l’océan.

Réservé au moins de 18 ans.

Proposé par l’association Save la Mermaid.

*L’atelier du 18 avril sera assuré par Fanny Verpoote uniquement.

Le 18 avril de 14h à 15h.

Le 20 juin de 14h à 15h. .

Salle Darmante au dessus des Halles 50 Avenue Jean Roger Sourgen Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 79 00

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English : Atelier Du plastique aux dauphins Fanny Verpoote et Margot Liets

Dive into a magical adventure in the heart of the ocean: games, challenges, discoveries and artistic creations.

Presented by Save la Mermaid.

L’événement Atelier Du plastique aux dauphins Fanny Verpoote et Margot Liets Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Hossegor