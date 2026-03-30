Atelier du soir atelier Pysanky Chaumont
Atelier du soir atelier Pysanky Chaumont mercredi 1 avril 2026.
Atelier du soir atelier Pysanky
Le Signe Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Tout public
Vivez une soirée de partage sous le signe de la tradition ukrainienne !
Dans le cadre de l’exposition Un Voyage illustré en Ukraine, le Signe propose un atelier du soir destiné au public adulte, le mercredi 1er avril 2026 de 18h à 20h30.
À l’approche de Pâques, initiez-vous à une technique traditionnelle ukrainienne de décoration d’œufs et partagez un moment de convivialité avec les autres participant·es ! .
Le Signe Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 35 79 01
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English :
L’événement Atelier du soir atelier Pysanky Chaumont a été mis à jour le 2026-03-25 par Antenne de Chaumont
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