Atelier du soir atelier Pysanky

Le Signe Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Tout public

Vivez une soirée de partage sous le signe de la tradition ukrainienne !

Dans le cadre de l’exposition Un Voyage illustré en Ukraine, le Signe propose un atelier du soir destiné au public adulte, le mercredi 1er avril 2026 de 18h à 20h30.

À l’approche de Pâques, initiez-vous à une technique traditionnelle ukrainienne de décoration d’œufs et partagez un moment de convivialité avec les autres participant·es ! .

Le Signe Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 35 79 01

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English :

L’événement Atelier du soir atelier Pysanky Chaumont a été mis à jour le 2026-03-25 par Antenne de Chaumont