Atelier Du stylo au micro San Seyha Cie Les Destins Animés MLAC Clamecy

Début : 2025-11-12 14:30:00
fin : 2025-11-12 17:30:00
2025-11-12
Atelier Du stylo au micro de l’écriture à la mise en voix de son propre texte. San Seyha est auteur, chanteur et slameur, il vous propose des exercices ludiques pour rêver, s’écouter et écrire. Ensuite, il accompagne chacun-e pour la mise en bouche et en espace du texte pour une présentation sur scène. Il n’y a ni réussite ni échec à craindre, simplement le plaisir d’explorer. Mercredi 12 novembre 2025 de 14h30 à 17h30 Restitution en 1ère partie du concert de San Seyha vendredi 14 novembre 2025 à 20h30. Pour tous dès 14 ans et jusqu’à 99 ans Renseignements et inscriptions (places limitées) à la MLAC 03 86 27 94 96 lamlac.mairieclamecy@orange.fr .
