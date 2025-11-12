Atelier Du stylo au micro San Seyha Cie Les Destins Animés MLAC Clamecy

Atelier Du stylo au micro San Seyha Cie Les Destins Animés

MLAC 1 Chemin de la Ferme Blanche Clamecy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 14:30:00

fin : 2025-11-12 17:30:00

Date(s) :

2025-11-12

Atelier Du stylo au micro de l’écriture à la mise en voix de son propre texte. San Seyha est auteur, chanteur et slameur, il vous propose des exercices ludiques pour rêver, s’écouter et écrire. Ensuite, il accompagne chacun-e pour la mise en bouche et en espace du texte pour une présentation sur scène. Il n’y a ni réussite ni échec à craindre, simplement le plaisir d’explorer. Mercredi 12 novembre 2025 de 14h30 à 17h30 Restitution en 1ère partie du concert de San Seyha vendredi 14 novembre 2025 à 20h30. Pour tous dès 14 ans et jusqu’à 99 ans Renseignements et inscriptions (places limitées) à la MLAC 03 86 27 94 96 lamlac.mairieclamecy@orange.fr .

MLAC 1 Chemin de la Ferme Blanche Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 94 96 lamlac.mairieclamecy@orange.fr

English : Atelier Du stylo au micro San Seyha Cie Les Destins Animés

German : Atelier Du stylo au micro San Seyha Cie Les Destins Animés

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Du stylo au micro San Seyha Cie Les Destins Animés Clamecy a été mis à jour le 2025-10-24 par OT Clamecy Haut Nivernais