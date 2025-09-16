Atelier du Vigneron Saint-Cannat

Atelier du Vigneron Saint-Cannat mardi 16 septembre 2025.

Atelier du Vigneron

Mardi 16 septembre 2025 de 18h30 à 20h.

Mardi 30 septembre 2025 de 18h30 à 20h. Domaine Bargemone RN7 Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 39 EUR

Début : 2025-09-16 18:30:00

fin : 2025-09-30 20:00:00

2025-09-16 2025-09-30

Bargemone vous donne rendez-vous chaque Mardi pour l’Atelier du Vigneron! Un moment conviviale d’échange et de partage!



De 18h30 à 20h, venez vivre un moment inoubliable au cœur du domaine.

Plongez dans l'univers Bargemone: découvrez l'histoire, la vigne, les vins, ainsi que quelques anecdotes passionnantes…



De 18h30 à 20h, venez vivre un moment inoubliable au cœur du domaine. Plongez dans l’univers Bargemone: découvrez l’histoire, la vigne, les vins, ainsi que quelques anecdotes passionnantes…



Un moment d’échange et de partage, ouvert à tous, amateurs comme experts.



Au programme



Les vins Rouges Bargemone bio et petite restauration salée!



Le coucher de soleil magique sur les vignes



Et bien sûr… des sourires, de la bonne humeur et de belles rencontres !



Célébrer la vie, le vin, la Provence ! .

Domaine Bargemone RN7 Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Bargemone invites you to the Atelier du Vigneron every Tuesday! A convivial moment of exchange and sharing!



From 6:30pm to 8pm, come and experience an unforgettable moment at the heart of the estate.

German :

Bargemone lädt Sie jeden Dienstag zum Atelier du Vigneron ein! Ein geselliger Moment des Austauschs und Teilens!



Von 18:30 bis 20:00 Uhr erleben Sie einen unvergesslichen Moment im Herzen des Weinguts.

Italiano :

Appuntamento a Bargemone ogni martedì per l’Atelier du Vigneron! Un momento conviviale di scambio e condivisione!



Dalle 18.30 alle 20.00, venite a vivere un momento indimenticabile nel cuore della tenuta.

Espanol :

Reúnase con Bargemone todos los martes en el Atelier du Vigneron Un momento de convivencia, de intercambio y de compartir



De 18:30 a 20:00, venga a vivir un momento inolvidable en el corazón de la finca.

