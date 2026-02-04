Atelier D’une œuvre à la fiction Musée de Sens Sens

Atelier D’une œuvre à la fiction

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 15:00:00

fin : 2026-03-21 16:00:00

Date(s) :

2026-03-14 2026-03-15 2026-03-21 2026-03-22

Dans le cadre du week-end de la langue française

Participez à l’atelier D’une œuvre à la fiction , un atelier d’écriture qui se base sur les œuvres du musée. .

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22 contact@musee-sens.fr

