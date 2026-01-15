Atelier duo d’Art-istes parent/enfant Association Equilibre Royan
Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-04
2026-02-04
Cet atelier invite enfants et parents à créer et à explorer couleurs et matières en partageant un vrai moment de complicité.
Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 44 57 accueil@equilibre-famille17.fr
English :
This workshop invites children and parents to create and explore colors and materials while sharing a real moment of complicity.
