Atelier duo d’Art-istes parent/enfant Association Equilibre Royan

Atelier duo d’Art-istes parent/enfant

Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

Cet atelier invite enfants et parents à créer et à explorer couleurs et matières en partageant un vrai moment de complicité.

Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 44 57 accueil@equilibre-famille17.fr

English :

This workshop invites children and parents to create and explore colors and materials while sharing a real moment of complicity.

