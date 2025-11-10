Atelier duo enfant-adulte Café Shop Saint-Honoré-les-Bains
Atelier duo enfant-adulte Café Shop Saint-Honoré-les-Bains lundi 10 novembre 2025.
Atelier duo enfant-adulte
Café Shop 32 rue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2025-11-10 16:45:00
fin : 2025-11-10 18:30:00
2025-11-10
Après l’école, un moment de partage familial bien au chaud au Café Shop, pour savourer un goûter et un joli conte d’automne, un peu de musique… Puis à réaliser ensemble: un collage en mix média flamboyant de couleurs d’automne. Couleurs et belles matières pour le plaisir des yeux et des mains !
Inscription préalable nécessaire Places limitées .
Café Shop 32 rue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 95 44 94
