Atelier duo enfant-adulte Café Shop Saint-Honoré-les-Bains

Atelier duo enfant-adulte

Café Shop 32 rue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-10 16:45:00

fin : 2025-11-10 18:30:00

Date(s) :

2025-11-10

Après l’école, un moment de partage familial bien au chaud au Café Shop, pour savourer un goûter et un joli conte d’automne, un peu de musique… Puis à réaliser ensemble: un collage en mix média flamboyant de couleurs d’automne. Couleurs et belles matières pour le plaisir des yeux et des mains !

Inscription préalable nécessaire Places limitées .

Café Shop 32 rue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 95 44 94

