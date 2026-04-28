Atelier DUO Parent Enfant de Kinésiologie Ludique® (Précy) Précy-sous-Thil

Précy-sous-Thil

Atelier DUO Parent Enfant de Kinésiologie Ludique® (Précy)

38 Rue de l’Hôtel de Ville Précy-sous-Thil Côte-d’Or

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 14:30:00

fin : 2026-06-10 15:30:00

Date(s) :

2026-06-10

Ateliers de kinésiologie ludique DUO parent-enfant (à partir de 3ans) (ou grand parent)

Un temps suspendu, hors du quotidien, pour se retrouver autrement.

Un atelier parent–enfant où l’on bouge ensemble, respire ensemble, rit, se regarde, se relie.

L’intention

Créer un espace doux et sécurisant pour célébrer le lien, nourrir la présence et la joie d’être ensemble.

Inviter le corps, le souffle et le cœur à se rencontrer dans le jeu, la tendresse et la confiance.

Le bénéfice

Ressentir la force du lien, retrouver la légèreté du mouvement partagé, repartir apaisés et connectés.

Un moment qui laisse une trace douce dans le corps et dans le cœur, à refaire chez soi, naturellement.

Ici, pas de performance, juste le plaisir d’explorer le mouvement et d’écouter son corps ensemble !

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Chaque atelier est un espace bienveillant où chacun explorera un objectif personnel, définit par le test musculaire, à travers des mouvements ludiques et concrets, et une relaxation guidée pour l’ancrage.

Différents des séances de kinésiologie individuelles, ces ateliers sont un complément et une opportunité de pratiquer la kinésiologie autrement.

Durant ces temps collectifs, votre individualité est prise en compte, par un objectif personnalisé dans la thématique proposée.

Chaque atelier est un moment chaleureux et convivial, accessible à tous, mêlant mouvements simples, jeux corporels, respiration et temps de ressenti.

Aucun prérequis pour y participer, juste l’envie de bouger pour prendre soin de soi et se faire du bien.

2 lieux Epoisses, à la Maison de Joie | Précy sous Thil, au Studio Serein Yoga

Nombre de places limitées à 10 pers. (5 duos 1 enfant/1 adulte) atelier Inscription obligatoire .

38 Rue de l’Hôtel de Ville Précy-sous-Thil 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 82 08 06 contact@ackinesiologie.fr

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English : Atelier DUO Parent Enfant de Kinésiologie Ludique® (Précy)

L’événement Atelier DUO Parent Enfant de Kinésiologie Ludique® (Précy) Précy-sous-Thil a été mis à jour le 2026-04-28 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)