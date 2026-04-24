Atelier Duo Parent-Enfant de tissage à Beaufort-en-Anjou La touche bruneau Beaufort-en-Anjou
Atelier Duo Parent-Enfant de tissage à Beaufort-en-Anjou La touche bruneau Beaufort-en-Anjou jeudi 9 juillet 2026.
Beaufort-en-Anjou
Atelier Duo Parent-Enfant de tissage à Beaufort-en-Anjou
La touche bruneau 108, rue de la Fourcelle Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 65 – 65 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 17:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-18
Atelier Tissez votre tapis lirette à Beaufort-en-Anjou
Pour cet atelier, venez à deux et réalisez ensemble une création ! Un binôme adulte-enfant de choc
Vous serez chaleureusement accueillis par Claire et Anne au cœur de leur atelier de tissage, entourés de métiers en bois et de fils colorés.
Après une brève introduction, chacun choisira ses teintes préférées parmi une belle variété de textures pour créer un petit panneau décoratif en camaïeu.
Sur des métiers de table adaptés, vous découvrirez ensemble les gestes simples du tissage. Coordination, choix des fils, passage de la navette… Chaque étape se fera à quatre mains, dans une atmosphère calme et bienveillante.
Vous repartirez avec une création textile unique, que vous serez heureux d’installer chez vous en souvenir de ce joli moment partagé !
NB cet atelier est pensé pour les binômes adultes-enfants parent, grand-parent, tante ou oncle… Peu importe, tant que le plaisir de faire ensemble est au rendez-vous !
Réservation au 06 30 98 03 91 ou contact@patincouffin-etc.fr
65 euros le duo .
La touche bruneau 108, rue de la Fourcelle Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@patincouffin-etc.fr
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English :
Tissez votre tapis lirette workshop in Beaufort-en-Anjou
L’événement Atelier Duo Parent-Enfant de tissage à Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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