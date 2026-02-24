Atelier duo parent/enfant Fabrique ta lampe de chevet L’Atelier des Copeaux Tréméven
L’Atelier des Copeaux 1 Croix de Loc Yvi Tréméven Finistère
Début : 2026-03-05 14:00:00
fin : 2026-03-05 16:30:00
2026-03-05
Durant cet atelier de 2 heures 30, vous partagerez un chouette moment pour fabriquer ensemble une lampe de chevet en bois, que vous rapporterez bien sûr à la maison !
Les enfants pourront choisir parmi plusieurs modèles de lampes et réaliseront eux-même la plupart des étapes et manipulations.
Vous resterez bien sûr à leur côté pour les guider et les encourager.
Atelier suivi d’un petit goûter
Âge conseillé à partir de 7 ans
1 enfant + 1 adulte .
