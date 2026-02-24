Atelier duo parent/enfant Fabrique ta lampe de chevet L’Atelier des Copeaux Tréméven

Atelier duo parent/enfant Fabrique ta lampe de chevet

L’Atelier des Copeaux 1 Croix de Loc Yvi Tréméven Finistère

Début : 2026-04-16 14:00:00

fin : 2026-04-16 16:30:00

2026-04-16

Durant cet atelier de 2 heures 30, vous partagerez un chouette moment pour fabriquer ensemble une lampe de chevet en bois, que vous rapporterez bien sûr à la maison !

Les enfants pourront choisir parmi plusieurs modèles de lampes et réaliseront eux-même la plupart des étapes et manipulations.

Vous resterez bien sûr à leur côté pour les guider et les encourager.

Atelier suivi d’un petit goûter

Âge conseillé à partir de 7 ans

1 enfant + 1 adulte .

L’Atelier des Copeaux 1 Croix de Loc Yvi Tréméven 29300 Finistère Bretagne +33 6 98 99 24 48

