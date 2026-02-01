Atelier Duo Parent Enfant Yoga- cuisine Salle de convivialité de Pont-les-Moulins Pont-les-Moulins

Atelier Duo Parent Enfant Yoga- cuisine

Salle de convivialité de Pont-les-Moulins 3 Grande rue Pont-les-Moulins Doubs

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 13:45:00

fin : 2026-02-11 17:00:00

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-18

Pendant que l’adulte se détend lors d’un atelier de Hatha Yoga, l’enfant est en cuisine et prépare un goûter sain et gourmand. A l’issue des deux activités nous nous rejoignons pour déguster les préparations. Les enfants repartent avec les recettes afin de pouvoir reproduire ce qu’ils ont fait chez eux.

Yoga accessible à tous les niveaux (prévoir votre tapis ainsi que de quoi vous couvrir pour la relaxation finale).

Pour la cuisine, l’enfant doit pouvoir faire preuve d’un minimum d’autonomie. .

Salle de convivialité de Pont-les-Moulins 3 Grande rue Pont-les-Moulins 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 67 03 28 severine.maj@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Duo Parent Enfant Yoga- cuisine

L’événement Atelier Duo Parent Enfant Yoga- cuisine Pont-les-Moulins a été mis à jour le 2026-01-29 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS