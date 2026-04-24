Poussan

ATELIER DUO QI GONG & YOGA DU RIRE

2 Blvd Prosper Gervais Poussan Hérault

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Qi Gong & Yoga du Rire la synergie bien-être !Offrez-vous une parenthèse unique pour libérer le corps et alléger l’esprit juste avant le week-end.Le concept Alternez mouvements fluides et rires libérateurs pour un rééquilibrage profond et une dose d’énergie positive.Pratique Accessible à tous Aucune expérience requise.

Qi Gong & Yoga du Rire la synergie bien-être !Offrez-vous une parenthèse unique pour libérer le corps et alléger l’esprit juste avant le week-end.Le concept Alternez mouvements fluides et rires libérateurs pour un rééquilibrage profond et une dose d’énergie positive.Pratique Accessible à tous Aucune expérience requise.Où La Voûte, Poussan (Covoiturage possible depuis Sète).Tarifs adulte 25 € Duo parent-enfant (dès 8 ans) 35 €.Inscriptions obligatoires Mélanie 06 18 08 75 33 ou Sandrine 06 31 73 27 02 .

2 Blvd Prosper Gervais Poussan 34560 Hérault Occitanie +33 6 31 73 27 02 sandrine2508@hotmail.fr

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English :

Qi Gong & Laughter Yoga: the synergy of well-being! Treat yourself to a unique interlude to free the body and lighten the mind just before the weekend.The concept: Alternate fluid movements and liberating laughter for a deep rebalancing and a dose of positive energy.Practice: Accessible to all No experience required.

L’événement ATELIER DUO QI GONG & YOGA DU RIRE Poussan a été mis à jour le 2026-04-24 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE