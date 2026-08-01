Atelier Eau, nature et couleurs animé par Anne-Claire Despretz Atelier de peinture André Sallé Saint-Connan
mercredi 12 août 2026 · Atelier de peinture André Sallé · Saint-Connan
Informations pratiques
Saint-Connan
Atelier Eau, nature et couleurs animé par Anne-Claire Despretz
Atelier de peinture André Sallé 7 Lieu-dit L’Étang Neuf Saint-Connan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-12
Anne-Claire Despretz vous propose un atelier d’observation et d’expérimentations de l’aquarelle pour travailler des rendus subtils jouant avec la fluidité de l’eau et la vivacité des couleurs.
Atelier sur 3 jours
Org. Pôle de l’Etang-Neuf .
Atelier de peinture André Sallé 7 Lieu-dit L’Étang Neuf Saint-Connan 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 47 17 66
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English :
L’événement Atelier Eau, nature et couleurs animé par Anne-Claire Despretz Saint-Connan a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du Kreiz Breizh