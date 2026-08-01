Atelier Eau, nature et couleurs animé par Anne-Claire Despretz Atelier de peinture André Sallé Saint-Connan

Informations pratiques

Saint-Connan

Atelier Eau, nature et couleurs animé par Anne-Claire Despretz

Atelier de peinture André Sallé 7 Lieu-dit L’Étang Neuf Saint-Connan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-12

Anne-Claire Despretz vous propose un atelier d’observation et d’expérimentations de l’aquarelle pour travailler des rendus subtils jouant avec la fluidité de l’eau et la vivacité des couleurs.

Atelier sur 3 jours

Org. Pôle de l’Etang-Neuf .

Atelier de peinture André Sallé 7 Lieu-dit L’Étang Neuf Saint-Connan 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 47 17 66

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English :

L’événement Atelier Eau, nature et couleurs animé par Anne-Claire Despretz Saint-Connan a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du Kreiz Breizh