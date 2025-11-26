Atelier échange de boutures Tiers-lieu de Saint-Trojan-les-Bains Saint-Trojan-les-Bains

Atelier échange de boutures

Tiers-lieu de Saint-Trojan-les-Bains Place de la Résistance Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 13:45:00

fin : 2025-11-26 14:45:00

Date(s) :

2025-11-26 2025-12-17

Le concept ? Se rencontrer régulièrement pour échanger des boutures, et du savoir-faire en matière de bouturage, tout au long de l’année et dans une ambiance conviviale !

.

Tiers-lieu de Saint-Trojan-les-Bains Place de la Résistance Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 30 accueil@saint-trojan-les-bains.fr

English : Cuttings exchange workshop

The concept? Meet regularly to exchange cuttings and cutting know-how, all year round and in a friendly atmosphere!

German : Workshop Stecklingsaustausch

Wie sieht das Konzept aus? Sich regelmäßig zu treffen, um Stecklinge und Stecklingswissen auszutauschen, das ganze Jahr über und in einer geselligen Atmosphäre!

Italiano :

Il concetto? Incontrarsi regolarmente per scambiare talee e know-how sulle talee, tutto l’anno e in un’atmosfera amichevole!

Espanol : Taller de intercambio de esquejes

¿El concepto? Reunirse periódicamente para intercambiar esquejes y conocimientos sobre esquejes, durante todo el año y en un ambiente agradable

L’événement Atelier échange de boutures Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes