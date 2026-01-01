Atelier échange de boutures Tiers-lieu de Saint-Trojan-les-Bains Saint-Trojan-les-Bains

Atelier échange de boutures

Tiers-lieu de Saint-Trojan-les-Bains Place de la Résistance Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 13:45:00

fin : 2026-01-28 14:45:00

Date(s) :

2026-01-28 2026-02-25 2026-03-25 2026-04-29

Le concept ? Se rencontrer régulièrement pour échanger des boutures, et du savoir-faire en matière de bouturage, tout au long de l’année et dans une ambiance conviviale !

.

Tiers-lieu de Saint-Trojan-les-Bains Place de la Résistance Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 30 accueil@saint-trojan-les-bains.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cuttings exchange workshop

The concept? Meet regularly to exchange cuttings and cutting know-how, all year round and in a friendly atmosphere!

L’événement Atelier échange de boutures Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes