Atelier échange de boutures Tiers-lieu de Saint-Trojan-les-Bains Saint-Trojan-les-Bains mercredi 28 janvier 2026.
Tiers-lieu de Saint-Trojan-les-Bains Place de la Résistance Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime
Début : 2026-01-28 13:45:00
fin : 2026-01-28 14:45:00
2026-01-28 2026-02-25 2026-03-25 2026-04-29
Le concept ? Se rencontrer régulièrement pour échanger des boutures, et du savoir-faire en matière de bouturage, tout au long de l’année et dans une ambiance conviviale !
Tiers-lieu de Saint-Trojan-les-Bains Place de la Résistance Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English : Cuttings exchange workshop
The concept? Meet regularly to exchange cuttings and cutting know-how, all year round and in a friendly atmosphere!
