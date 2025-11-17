[Atelier-échange] Ma maison face aux inondations Maison de l’Économie Sociale et Solidaire Dieppe
[Atelier-échange] Ma maison face aux inondations Maison de l’Économie Sociale et Solidaire Dieppe lundi 17 novembre 2025.
[Atelier-échange] Ma maison face aux inondations
Maison de l’Économie Sociale et Solidaire / 11 Avenue Normandie Sussex Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-17 18:00:00
fin : 2025-11-17
Date(s) :
2025-11-17
Venez participer à un atelier gratuit pour mieux comprendre les risques d’inondation et découvrir des solutions pour protéger votre logement.
Au cours de cet atelier, vous pourrez
– Échanger sur le risque d’inondation et les dispositifs de protection existants,
– Participer à l’atelier-jeu “Ma maison résiliente”, une manière ludique et interactive d’apprendre comment adapter votre habitat,
– Rencontrer les experts de la Maison de la Rénovation Dieppe Maritime, présents pour répondre à vos questions.
Un moment convivial et pratique pour mieux préparer votre maison aux aléas climatiques !
Incriptions auprès de Justine Wambre. .
Maison de l’Économie Sociale et Solidaire / 11 Avenue Normandie Sussex Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 7 57 52 21 03 jwambre@bvarques.fr
English : [Atelier-échange] Ma maison face aux inondations
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement [Atelier-échange] Ma maison face aux inondations Dieppe a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie