[Atelier-échange] Ma maison face aux inondations Maison de l’Économie Sociale et Solidaire Dieppe

Venez participer à un atelier gratuit pour mieux comprendre les risques d’inondation et découvrir des solutions pour protéger votre logement.

Au cours de cet atelier, vous pourrez

– Échanger sur le risque d’inondation et les dispositifs de protection existants,

– Participer à l’atelier-jeu “Ma maison résiliente”, une manière ludique et interactive d’apprendre comment adapter votre habitat,

– Rencontrer les experts de la Maison de la Rénovation Dieppe Maritime, présents pour répondre à vos questions.

Un moment convivial et pratique pour mieux préparer votre maison aux aléas climatiques !

Incriptions auprès de Justine Wambre. .

