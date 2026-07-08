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AGENDA · Hauteville-sur-Mer

Atelier échanges de savoirs peinture Hauteville-sur-Mer

lundi 20 juillet 2026 · Hauteville-sur-Mer

Atelier échanges de savoirs peinture Hauteville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Place de Normandie
Ville
50590 Hauteville-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Hauteville-sur-Mer

Atelier échanges de savoirs peinture

Place de Normandie Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:00:00
fin : 2026-07-20 17:00:00

Date(s) :
2026-07-20

Atelier échanges de savoirs peinture.
Rendez-vous de 14h-17h, place de Normandie à Hauteville-sur-Mer.
Gratuit, sans inscription.   .

Place de Normandie Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie  

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English : Atelier échanges de savoirs peinture

L’événement Atelier échanges de savoirs peinture Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-03 par Coutances Tourisme

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