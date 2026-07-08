Informations pratiques

Hauteville-sur-Mer

Atelier échanges de savoirs peinture

Place de Normandie Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 14:00:00

fin : 2026-07-20 17:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Atelier échanges de savoirs peinture.

Rendez-vous de 14h-17h, place de Normandie à Hauteville-sur-Mer.

Gratuit, sans inscription. .

Place de Normandie Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie

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English : Atelier échanges de savoirs peinture

L’événement Atelier échanges de savoirs peinture Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-03 par Coutances Tourisme