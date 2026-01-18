Atelier Echarpe à pompons Atelier des Lumilles Mauléon

Atelier Echarpe à pompons

Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Venez découvrir la couture à travers la réalisation de cette écharpe doublée en polaire.

Découvrez la couture droite, le coulissage et l’insertion d’éléments dans une couture, à partir de 8 ans. .

Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 14 31 atelierdeslumilles@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Echarpe à pompons

L’événement Atelier Echarpe à pompons Mauléon a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Bocage Bressuirais