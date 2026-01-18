Atelier Echarpe à pompons Atelier des Lumilles Mauléon
Atelier Echarpe à pompons Atelier des Lumilles Mauléon mercredi 25 février 2026.
Atelier Echarpe à pompons
Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-25
Venez découvrir la couture à travers la réalisation de cette écharpe doublée en polaire.
Découvrez la couture droite, le coulissage et l’insertion d’éléments dans une couture, à partir de 8 ans. .
Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 14 31 atelierdeslumilles@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Echarpe à pompons
L’événement Atelier Echarpe à pompons Mauléon a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Bocage Bressuirais