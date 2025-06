Atelier Échauffement corporel Le Volcan Le Havre 21 novembre 2025 18:00

Seine-Maritime

Atelier Échauffement corporel Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 18:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

2025-11-22

Hors-d’œuvre avant Oüm

Fouad Boussouf / Le Phare CCN du Havre Normandie

Juste avant la représentation, profitez d’un temps d’immersion dans l’univers du spectacle tout en vous initiant à une nouvelle discipline !

Mathilde Méritet, répétitrice du spectacle Oüm, proposera une préparation collective à la représentation. À travers des exercices physiques simples, se reconnecter à soi pour être pleinement disponible à recevoir le spectacle. L’occasion également d’en apprendre un peu plus sur le contexte de la pièce.

À partir de 8 ans

Durée 45 min

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

English : Atelier Échauffement corporel

Hors-d??uvre before Oüm

Fouad Boussouf / Le Phare ? CCN du Havre Normandie

Immerse yourself in the world of the show just before the performance, and learn a new discipline at the same time!

Mathilde Méritet, rehearsal director for the show Oüm, will offer a collective preparation for the performance. Through simple physical exercises, reconnect with yourself to be fully available to receive the show. It’s also an opportunity to learn a little more about the context of the play.

Ages 8 and up

Duration: 45 min

German :

Vorspeisen vor Oüm

Fouad Boussouf / Le Phare ? CCN du Havre Normandie

Kurz vor der Vorstellung können Sie in die Welt der Aufführung eintauchen und gleichzeitig eine neue Disziplin erlernen!

Mathilde Méritet, Repetitorin des Stücks Oüm, bietet eine kollektive Vorbereitung auf die Aufführung an. Durch einfache körperliche Übungen können Sie sich wieder mit sich selbst verbinden, um für die Aufführung voll verfügbar zu sein. Eine gute Gelegenheit, mehr über den Hintergrund des Stücks zu erfahren.

Ab 8 Jahren

Dauer: 45 min

Italiano :

Hors-d??uvre prima di Oüm

Fouad Boussouf / Le Phare ? CCN dell’Avana Normandia

Prima dello spettacolo, immergetevi nel mondo dello spettacolo e imparate una nuova disciplina!

Mathilde Méritet, direttrice delle prove di Oüm, offrirà una preparazione collettiva allo spettacolo. Semplici esercizi fisici vi aiuteranno a riconnettervi con voi stessi in modo da essere pienamente disponibili ad accogliere lo spettacolo. È anche un’occasione per conoscere meglio il contesto dello spettacolo.

Età: dagli 8 anni in su

Durata: 45 minuti

Espanol :

Hors-d??uvre antes de Oüm

Fouad Boussouf / Le Phare ? CCN du Havre Normandie

Justo antes de la representación, sumérjase en el mundo del espectáculo mientras aprende una nueva disciplina

Mathilde Méritet, directora de ensayos de Oüm, le propondrá una preparación colectiva para la representación. Unos sencillos ejercicios físicos le ayudarán a reconectarse consigo mismo para estar plenamente disponible para recibir el espectáculo. También es una oportunidad para aprender un poco más sobre el contexto de la obra.

A partir de 8 años

Duración: 45 minutos

