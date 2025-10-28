Atelier échecs et jeux Jaligny-sur-Besbre
Atelier échecs et jeux Jaligny-sur-Besbre mardi 28 octobre 2025.
Atelier échecs et jeux
Centre social Jaligny-sur-Besbre Allier
Début : Mardi 2025-10-28 17:15:00
fin : 2025-12-31 18:30:00
2025-10-28
Pour apprendre les bases, jouer et se perfectionner aux échecs et découverte des jeux de plateau.
Centre social Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 70 74 csrjaligny-neuilly@orange.fr
English :
Learn the basics, play and perfect chess and discover board games.
German :
Um die Grundlagen zu lernen, Schach zu spielen und zu perfektionieren und Brettspiele zu entdecken.
Italiano :
Imparate le basi, giocate e migliorate le vostre abilità scacchistiche e scoprite i giochi da tavolo.
Espanol :
Aprenda los conceptos básicos, juegue y mejore sus habilidades ajedrecísticas y descubra los juegos de mesa.
