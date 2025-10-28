Atelier échecs et jeux Jaligny-sur-Besbre

Atelier échecs et jeux Jaligny-sur-Besbre mardi 28 octobre 2025.

Atelier échecs et jeux

Centre social Jaligny-sur-Besbre Allier

Début : Mardi 2025-10-28 17:15:00

fin : 2025-12-31 18:30:00

2025-10-28

Pour apprendre les bases, jouer et se perfectionner aux échecs et découverte des jeux de plateau.

Centre social Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 70 74 csrjaligny-neuilly@orange.fr

English :

Learn the basics, play and perfect chess and discover board games.

German :

Um die Grundlagen zu lernen, Schach zu spielen und zu perfektionieren und Brettspiele zu entdecken.

Italiano :

Imparate le basi, giocate e migliorate le vostre abilità scacchistiche e scoprite i giochi da tavolo.

Espanol :

Aprenda los conceptos básicos, juegue y mejore sus habilidades ajedrecísticas y descubra los juegos de mesa.

L’événement Atelier échecs et jeux Jaligny-sur-Besbre a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire